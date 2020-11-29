النائب محمد راشد : خطوة تغيير رئاسة البرلمان قد تواجه عراقيل في جلسة غدامس

ليبيا – أكد عضو البرلمان الليبي الموجود في طنجة المغربية الآن، محمد راشد أن “أغلب الأعضاء الذين حضروا جلسات المغرب التشاورية، متفقون على ضرورة تغيير رئاسة مجلس النواب عبر الانتخابات”.

وأشار في تصريحات لموقع “ عربي 21 “ من المغرب إلى أن “هذه الخطوة الخاصة باختيار رئاسة جديدة للبرلمان، من المتوقع أن تواجه عراقيل وصعوبة حال طرحها في الجلسة المقبلة في مدينة غدامس”، وفق توقعاته.

ومن الأسئلة التي طرحها هجوم عقيلة صالح على المسارات الأخرى غير ملتقى حوار تونس : هل يغازل صالح أعضاء الملتقى للقبول به رئيسا للرئاسة الجديدة؟ أم يحاول تصفية حساباته مع النواب الذين اجتمعوا في المغرب لتوحيد البرلمان ومن ثم تغييره؟.

وكان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قد اصدر الاحد مراسلة للنواب وتنبيهًا للبعثة الأممية حذرها فيه من محاولة افشال ملتقى الحوار السياسي ( حوار تونس ) بمسارات ” موازية “.

المرصد – متابعات

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية