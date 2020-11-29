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الخمس.. “يونسيف” و “UNDP” تنهيا صيانة مرافق صحية وتعليمية

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استلمت بلدية الخمس المرافق الصحية والتعليمية التي عملت المنظمات الدولية على صيانتها وتجهيزها في إطار برنامج الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلديات الذي ترعاه اليونيسيف، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي.

وجاء في الصفحة الرسمية للبلدية أن من ضمن المرافق المستلمة، العيادة المجمعة ليبيا “إمحمد المقريف” -سابقاً- ومحطة تقنية المياه بمستشفى سوق الخميس القروي  و”3″ مدارس، مدرسة الفاروق، مدرسة المرقب، مدرسة القاهرة..وينتظر استلام “3” مدارس أخرى قريباً وهي مدرسة ناصر ومدرسة عمر بن عبدالعزيز ومدرسة إمحمد بن إبراهيم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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