الخمس.. “يونسيف” و “UNDP” تنهيا صيانة مرافق صحية وتعليمية

استلمت بلدية الخمس المرافق الصحية والتعليمية التي عملت المنظمات الدولية على صيانتها وتجهيزها في إطار برنامج الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلديات الذي ترعاه اليونيسيف، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي.

وجاء في الصفحة الرسمية للبلدية أن من ضمن المرافق المستلمة، العيادة المجمعة ليبيا “إمحمد المقريف” -سابقاً- ومحطة تقنية المياه بمستشفى سوق الخميس القروي و”3″ مدارس، مدرسة الفاروق، مدرسة المرقب، مدرسة القاهرة..وينتظر استلام “3” مدارس أخرى قريباً وهي مدرسة ناصر ومدرسة عمر بن عبدالعزيز ومدرسة إمحمد بن إبراهيم.

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