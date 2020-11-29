6 قرارات هامة للغرفة الأمنية بنغازي الكبرى عقب اجتماعها برئاسة الأركان العامة

عقدت قدت الغرفة الامنية بنغازي الكبرى اجتماعها الدوري بمقر رئاسة الأركان العامة بالرجمة، أمس الأحد، برئاسة الفريق عبدالرازق الناظوري رئيس الأركان العامة ورئيس الغرفة الأمنية لمنطقة بنغازي الكبرى.

وبحسب إيجاز صحفى للغرفة، ناول الاجتماع العديد من القضايا الامنية التي تؤرق المواطن بمدينة بنغازي، وخلص الاجتماع إلى العديد من القرارات الهامة التي من شأنها الرفع من المستوى الامني وبث الطمأنينة في قلوب المواطنين وكانت أهم 6 قرارات تم بحثها، تأجيل موضوع حصر سلاح المواطنين إلى ما بعد مرحلة ضبط المطلوبين جنائيا، و التأكيد على أن دور الغرفة الامنية والقوات المسلحة يكمن في مساندة الاجهزة الامنية للقيام بواجباتها على أكمل وجه .

ومن ضمن القرارات، تكليف الاجهزة الرقابية في المؤسسة العسكرية والأمنية لمتابعة عمل الدوريات أثناء القيام بأعمالها ومعاقبة كل من تثبت ادانته في الاخلال بالضبط والربط وفي سوء التعامل مع الجمهور، والتأكيد على تواجد الدوريات في كل مناطق مدينة بنغازي بحيث لا يقتصر وجود الدوريات في الشوارع الرئيسية ووسط المدينة فقط ، و التأكيد على كل رؤساء الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية العمل على جمع كل المركبات التابعة لهم والاشراف على إزالة التعتيم على نوافذ السيارات العسكرية والشرطية ، وكذلك تحريك الدعوة الجنائية وإصدار أوامر ضبط واحضار في حق كل من يقوم بتهديد المواطنين أو الاساءة إليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي .