الهيئة الليبية للإغاثة تقدم مساعدات غذائية لـ 1753 عائلة من ترهونة وبنغازي

أعلنت الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، أمس الأحد، توزيع الحصص الغذائية على العائلات النازحة من مدينة ترهونة والاسر المتضررة من مدينة بنغازي .

وأوضحت الهيئة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك”، أن الفريق الميدانئ التابع لها باشر توزيع الحصص الغذائية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي للأهالي النازحة من مدينة ترهونة والاسر المتضررة من مدينة بنغازي، مبينة أن عدد المستفيدين بلغ ( 1753 ) عائلة من أهالى ترهونة والاسر المتضررة .

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