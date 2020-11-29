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الهيئة الليبية للإغاثة تقدم مساعدات غذائية لـ 1753 عائلة من ترهونة وبنغازي

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، أمس الأحد، توزيع الحصص الغذائية على العائلات النازحة من مدينة ترهونة والاسر المتضررة من مدينة بنغازي .

وأوضحت الهيئة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك”، أن الفريق الميدانئ التابع لها باشر توزيع الحصص الغذائية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي للأهالي النازحة من مدينة ترهونة والاسر المتضررة من مدينة بنغازي، مبينة أن عدد المستفيدين بلغ ( 1753 ) عائلة من أهالى ترهونة والاسر المتضررة .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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