عن بعد.. “معيتيق” يستمع لشكاوى عمداء بلديات الجنوب

اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “أحمد معيتيق” عبر تطبيق زوم -الأحد- مع عمداء بلديات:سبها، بنت بيه، براك الشاطئ، أوباري ، الشويرف ، البوانيس، الغريفة ، وادي عتبة ، الشرقية، استعرضوا خلاله المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المجالات.

وطالبوا ضرورة تفعيل قرار إنشاء مكتب مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية، واستكمال محطة أوباري الغازية، ودعم مشروع خط أوباري والفجيج ومحطة سبها الشمالية، وتحديد احتياجات منطقة فزان من الميزانية المخصصة لتنمية وتطوير الجنوب وإعادة تبويبها والاستفادة منها لتنفيذ مشاريع الطرق التي تربط مناطق الجنوب، وتجهيز المطارات الواقعة في بلديات فزان والعمل على استئناف رحلات الطيران الداخلية والخارجية.

وطالبوا في السياق نفسه بتخصيص ميزانيات طوارئ للبلديات لمعالجة المختنقات من ميزانية الطواريء.

وأكدنا على ضرورة العمل على تذليل الصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات لبلديات الجنوب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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