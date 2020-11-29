عميد تاجوراء: المجالس البلدية المنتخبة أمامها تحدي كبير وهو فرض نظام الإدارة المحلية

قال حسن بن عطية عميد بلدية تاجوراء، أمس الأحد، إن التحدي المهم للمجالس البلدية المنتخبة، هو انتزاع الحقوق وفرض نظام الإدارة المحلية، و دعم دور البلديات التي يمنحها قانون 59 حق إدارة مناطقها بعيدا عن هيمنة السلطة المركزية.

وأضاف بن عطية، في تدوينة له على حسابه بموقع “فيسبوك”، أنه كانت هناك محاولات سابقة لانتزاع تلك الحقوق، ولكن للأسف الجميع يعلم كيف تم إضعاف البلديات و إفشالها، مشددا على ضرورة أن تتغير تلك الأوضاع بانتخاب مجالس بلدية قوية قادرة على استلام حقوقها بالتأييد الشعبي.

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