طرابلس.. تطوير مستشفى الحروق وفق المواصفات الدولية

شهد مستشفى جراحة الحر وق والتجميل في مدينة طرابلس -الأحد- إعادة افتتاح قسم الإسعاف والطوارىء بعد تجهيزه بأحدث الأجهزة وفق المعايير والمواصفات الدولية، بحضور وكيل وزارة الصحة لشؤون الإمداد والمشروعات بحكومة الوفاق و مدير إدارة الشؤون الطبية ومدير إدارة المشروعات ومدير إدارة الإعلام ومدير عام مستشفى الحروق.

أعقب حفل الافتتاح تزويد وكيل الوزارة المستشفى بسيارة إسعاف حديثة.. ويأتي هذا التجهيز لقسم الطوارىء استكمالاً لخطوات سابقة من مشاريع الصيانة التي أجريت داخل المستشفى ومنها تحديث غرف العمليات الجراحية التي تمت مطلع العام الجاري 2020 م .

وذكرت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن (أهمية مستشفى جراحة الحروق والتجميل بطرابلس تكمن في كونه المستشفى الوحيد المتخصص في ليبيا لجراحة الحروق والتجميل، الأمر الذي يجعله بحاجة دائمة للتطوير والتوسعة لتقديم خدمات أفضل واستيعاب عدد المترددين من كافة المدن الليبية..ومن هذا المنطلق تم وضع المستشفى في قائمة أولويات خطة وزارة الصحة للنهوض بالمستشفيات العامة والقطاعات التابعة للوزارة للرفع من كفاءة الخدمات الصحية التي أطلقتها وزارة الصحة في الأعوام القليلة الماضية) .

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