دعم أوروبي- ألماني للبلديات الليبية نحو بيئة أنظف

قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا إن الاتحاد والحكومة الألمانية دعما البلديات الليبية في إنشاء أنظمة إدارة أفضل للنفايات، مذكرةً بأن ما يقدر بنحو 7 مليون شخص يموتون كل عام من التعرض لجزيئات رفيعة نتيجة النفايات غير المدارة التي يتم حرقها .

وأوضحت البعثة الأوروبية أن “9” بلديات ليبية هي غدامس، نالوت، جادو، الزنتان، جنزور، حي الأندلس، بو سليم، إدري والبوانيس – تلقت 27 شاحنة لجمع النفايات، 3 رافعات، آلاف صناديق جمع النفايات المنزلية وحاويات النفايات والمئات من حواجز تنظيف الشوارع.

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