«العامة للكهرباء»: سرقة أسلاك ضغط عالي ومنخفض مسافة 1400 متر بإدارتي توزيع الجفارة والمرقب

أكد الشركة العامة للكهرباء، مواصلة أعمال السرقة والنهب والاعتداءات على مكونات الشبكة الكهربائية ما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي بسبب هذه الأعمال.

وقالت «العامة للكهرباء» في بيان، الإثنين، عبر حسابها على فيسبوك، أنه “ورد إلينا أن مجموعة خارجة عن القانون قامت بسرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1200 متر بإدارة توزيع الجفارة، وكذلك سرقة أسلاك ضغط منخفض مسافة 200 متر بإدارة توزيع المرقب”.

وأضاف البيان، أنه :الشركة نوهت تكرارا إلى أن مثل هذه التعديات تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي على العديد من المساكن والمزارع وتكبد الشركة خسائر جسيمة وترهق فرق الصيانة ببذل جهود مضاعفة “.