البكوش: تعاقدنا مع تجمعِ كوفاكس لتوريد مليوني جرعة من لقاحِ كورونا

أكد رئيس اللجنة الاستشارية لمجابهة جائحة كورونا خليفة البكوش، أمس الأحد، أن ليبيا تعاقدت مع تجمع كوفاكس للحصول على مليوني جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا.

وأوضح البكوش في تصريح صحفي، أن المجمع الذي تعاقدت معه ليبيا يعمل تحت إشراف منظمة الصحة العالمية.

وكان رئيس اللجنة الاستشارية لمجابهة جائحة كورونا قد أعلن في وقت سابق أن اللقاح الذي سيتم توريده لن يحتاجه الليبيون بالكامل بل سيقتصر في المرحلة الأولى علي الفئات الأكثر عرضة لجائحة كورونا مثل الأطقم الطبية والأطقم الطبية المساعدة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

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