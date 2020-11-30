الدرسي: هناك تخوف لدى بعض الأعضاء من الاجتماع في غدامس

طالب عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، أمس الأحد، أعضاء البرلمان بمراسلة اللجنة العسكرية لبحث مقترح رئاسة المجلس للتعرف على أكثر المدن تأميناً.

وأكد الدرسي في تصريحات صحفية، أن جلسة البرلمان مهمة لمناقشة مخرجات لجنة الحوار السياسي الليبي، وهو المطلب الأساسي لكثير من النواب، وذلك بعد محاولات لتجاوز البرلمان ودوره وأحقيته التشريعية والقانونية في متابعة أي مسارات أو حوارات سياسية.

وحول انتخاب رئاسة جديدة للبرلمان، شدد الدرسي على ضرورة أن يكون تحرك تغيير رئاسة البرلمان دستورياً وقانونياً ويحترم اللائحة الداخلية، مشيراً لوجود تخوفات من بعض أعضاء البرلمان للاجتماع في غدامس.

ولفت الدرسي إلى أن مدينة سرت باتت مجهزة لاستضافة جلسات مجلس النواب ، محذراً من محاولات التشويش التي تقودها بعض الأطراف لإفشال المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، مؤكداً أن الأخيرة في مفترق طرق ومراحل حاسمة لإنجاح مبادرتها السياسية.

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