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رئيسة التمريض بـ”صحة الوفاق” تتفقد سير امتحانات المعاهد

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفقدت رئيسة قسم التمريض -التابع لإدارة الشؤون الطبية بوزارة الصحة- عبر جولة لها -الأحد- سير الامتحانات النهائية في أسبوعها الثاني لصفوف النقل بالمعاهد الصحية المتوسطة في دورها الأول للعام الدراسي 2019-2020 م واطلعت الرئيسة على مدى الانضباط والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا تحت إشراف لجان الوبائيات المشكلة بالمعاهد .

شملت جولة رئيسة قسم التمريض زيارة المعاهد الصحية المتوسطة الواقعة بمدن طرابلس يفرن والزنتان وغريان والعجيلات والزاوية- وبحسب إدارة الإعلام بالوزارة – تتواصل هذه الزيارات الميدانية للمعاهد حتي استكمال إجراء الامتحانات .

وأشارت الإدارة في منشور لها أن عدد المعاهد التي بدأت الامتحانات بلغ 20 معهداً موزعة على مستوى ليبيا  وتضم 1080 طالبة وطالب من المتقدمين للسنة الأولى و 566 طالبة وطالب من المتقدمين للسنة الثانية.. وستستمر الامتحانات لمدة أسبوعين منذ انطلاقتها حسب الجدول المعد من “الدراسة والامتحانات” بوحدة التعليم الصحي بقسم التمريض بإدارة الشؤون الطبية بوزارة الصحة .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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