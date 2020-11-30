كاريس: نقترب من تسمية وزارة تدافع عن حقوق المرأة في الحكومة الجديدة

قالت فاطمة كاريس، عضو مجلس النواب، اليوم الاثنين، إن المرأة الليبية أصبح لديها وعي سياسي وتلعب دورا هاما في الحياة السياسية، مشيرة إلى مشاركتها في جلسات المسار الدستوري للحوار السياسي بين وفدي مجلس النواب ومايسمى مجلس الدولة الشهر الماضي، إضافة إلى مشاركتها بأربع جلسات تشاورية، عقدتها البعثة الأممية مع مجموعات نسائية، تتكون من حقوقيات وحزبيات وناشطات قُبيل انعقاد ملتقى الحوار السياسي في تونس.

وأوضحت كاريس في تصريح صحفي، أن المشاركات في حوار تونس طالبن بضرورة ألا يقل تمثيل المرأة في المناصب القيادية بالسلطة التنفيذية المقبلة عن 30%، ورأت أن ذلك يعني أنه لن يتم حصر النساء بمقعد وزارة الشؤون الاجتماعية فقط، كما يحدث منذ سنوات، لكن من المتوقع زيادة حصة تمثيلها في البرلمان المقبل بما يقارب 60 مقعداً.

وأشارت إلى أنه تم طرح عدة أسماء نسائية في المنتدى أثناء مناقشة وضع المعايير لقيادة المجلس الرئاسي القادم، والحكومة الجديدة، وهذا في حد ذاته أمر جيد، رغم أن الحسابات السياسية اتسمت بنظرة ذكورية، مبينة أن الجهود النسائية سوف تستمر لتسمية وزارة في الحكومة المقبلة تُعنى بالمرأة والدفاع عن حقوقها، مؤكدة وجود توافق وتواصل وعمل مشترك بين النساء الليبيات بالمنطقة الغربية والشرقية لتحقيق هذا الهدف، الذي ناضلن لأجله منذ انتخاب البرلمان عام 2014.

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