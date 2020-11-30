شركة الكهرباء: سرقة 1400 متر سلك في حادثين منفلصين بإدارة توزيع الجفارة والمرقب

كشفت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الاثنين، عن وقوع حادثين سرقة استهدفا خطوط الكهرباء في دائرة توزيع الجفارة، والمرقب .

وأكدت الشركة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن مجهولين قاموا بسرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1200 متر بإدارة توزيع الجفارة ، و200 متر أسلاك ضغط منخفض بإدارة توزيع المرقب . يشار إلى أن أعمال السرقة والنهب والاعتداءات على مكونات الشبكة الكهربائية تتواصل بشكل يومي ما أدي إلى انقطاع التيار الكهربائي بسبب هذه الأعمال، و نوهت الشركة إلى أن مثل هذه التعديات تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي على العديد من المساكن والمزارع وتكبد الشركة خسائر جسيمة وترهق فرق الصيانة ببذل جهود مضاعفة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24