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شركة الكهرباء: سرقة 1400 متر سلك في حادثين منفلصين بإدارة توزيع الجفارة والمرقب

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

كشفت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الاثنين، عن وقوع حادثين  سرقة استهدفا خطوط الكهرباء في دائرة توزيع الجفارة، والمرقب .

وأكدت الشركة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن مجهولين قاموا بسرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1200 متر بإدارة توزيع الجفارة ، و200 متر أسلاك ضغط منخفض بإدارة توزيع المرقب . يشار إلى أن أعمال السرقة والنهب والاعتداءات على مكونات الشبكة الكهربائية تتواصل بشكل يومي ما أدي إلى انقطاع التيار الكهربائي بسبب هذه الأعمال، و نوهت الشركة إلى أن مثل هذه التعديات تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي على العديد من المساكن والمزارع وتكبد الشركة خسائر جسيمة وترهق فرق الصيانة ببذل جهود مضاعفة .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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