تفاصيل احتجاز 7 صياديين مصريين في ليبيا

كشفت مصادر صحفية مصرية، الاثنين، عن أسماء 7 صيادين مصريين محتجزين في ليبيا منذ ما يقرب من 35 يوما بعد القبض عليهم من قبل خفر السواحل الليبية .

وأوضحت، إنه تم القبض على الصياديين غرب مدينة سرت على بعد 60 كيلو من خفر السواحل، مبينا أنهم كانوا محتجزين في أحد سجون سرت وتم نقلهم إلى أحد السجون في بنغازي .

وبحسب المصادر، فإن أسماء الصيادين هم جمعة محمد خليل من مركز البرلس ويعمل كصياد سمك وعمره 53 عاما، وحسن محمد محمد محمد عبد الرحمن من البرلس أيضا وعمره 36 عاما، وحمادة حسن حسن علي محمد أبو صالح وعمره 34 عاما,

كما شملت الأسماء أحمد رمضان حسن من البرلس وعمره 47 عاما، وجمال محمد عبد السلام عاشور وعمره 52 عاما، وعبد المجيد محمد علي وعمره 51 عاما، وحسن علي محمد السماحي وعمره 45 عاما .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24