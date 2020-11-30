“حماية طرابلس” ترحب بالتئام البرلمان وتتعهد بتأمين اجتماع مقبل في العاصمة

رحبت “قوة حماية طرابلس” باجتماع أعضاء مجلس النواب الليبي في مدينة طنجة بالمملكة المغربية وعودة إنعقاد جلسات البرلمان من جديد، مثمنةً في بيان لها -صدر من طرابلس ليل الأحد ،الإثنين- هذه الخطوة التي وصفتها بــ”البناءة تجاه تحقيق الحلم المنشود ببناء الدولة وعودة الاستقرار”.

وأشادت “القوة” عبر بيانها بما قالت إنه ( التنازلات التي قدمها أعضاء البرلمان بغية إخراج بلادنا من النفق المظلم الذي أجبرتنا دول محور الشر لدخوله برعاية الأمم المتحدة)، داعيةً جميع أعضاء مجلس النواب إلى الاجتماع في العاصمة طرابلس، مؤكدةً على استعدادها لتوفير الحماية والتأمين الكامل للأعضاء وضمانة سلامتهم وسلامة جلساتهم بعيدًا عن كل التدخلات الخارجية.

وخلص بيان القوة إلى التشديد على المواقف والثوابت تجاه الوطن والمواطن والتأكيد بأن لا حل لاستقرار ليبيا في ظل كل التدخلات الدولية وأن الحل يكمن فقط بأيدي الشعب ونوابه وبالحوار “الليبي الليبي” داخل الأراضي الليبية، بعيدًا عن كل المحاولات لإطالة عمر المرحلة الإنتقالية و ما أسمته بـــ “إعادة تدوير نفايات المشهد السياسي- حسب ما جاء في البيان.

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