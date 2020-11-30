سرت.. اجتماع موسع لحصر مقرات السلطة التشريعية وفتح مكتب للبرلمان في البلدية

عقدت بلدية سرت اجتماعا موسعا، أمس الأحد، بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، وعضو المجلس التسييري للبلدية عبد العالي هيبلو، وعضو المجلس التسييري للبلدية فرج عبد المجيد، ومدير مديرية الأمن بسرت جمال عطالله والكاتب العام لجامعة سرت عبدالله أمهلهل، واللجنة المكلفة من مجلس النواب برئاسة مدير إدارة مجلس النواب على الشامي، وبحضور مدير إدارة الإعلام المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب عبدالله بلحيق، ورئيس جهاز الأمن الرئاسي بمجلس النواب رافع غيضان

وعدد من مدراء الإدارات والمستشاريين والإداريين بديوان مجلس النواب، إضافة إلى رئيس فرع جهاز المخابرات العامة بسرت.

وأوضحت البلدية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك”، أن الاجتماع خصص لبحث عدد من الموضوعات تتعلق باجراءات حصر المقرات الإدارية التابعة للسلطة التشريعية بسرت واستلامها، مشيرة إلى أنه تم أيضا مناقشة المختنقات التى تواجه مدينة سرت، وخاصة تأخر ملف التعويضات المالية لأصحاب المساكن المدمرة والمتضررة وشح السيولة ونقص الامداد الدوائى وانتشار وتفشى أمرض السرطان بسرت وفيروس كورونا، ونقص الوقود وتأخر الحكومة في صرف الدعم المالى للبلدية .

وأكد رئيس ديوان مجلس النواب ، أنه سيتم التعاون مع بلدية سرت وتذليل المختنقات التى تواجهها، والعمل على حصر المقرات الإدارية التابعة للسلطة التشريعية واستلامها وصيانتها وفتح مكتب لمجلس النواب بسرت قريبا.

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