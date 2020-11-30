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تدابير بلدية طبرق لحصر البناء العشوائي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد مقر البلدية في مدينة طبرق اجتماعاً لأعضاء لجنة حصر البناء العشوائي التي يترأسها عضو المجلس التسييري لبلدية  طبرق “عبدالكريم بوطابونة” وعضوية ممثلين عن “6” مؤسسات حكومية، التخطيط العمراني والحرس البلدي وشركة الكهرباء وشركة البريد وشركة المياه وقطاع الزراعة .

وهدف الاجتماع إلى حصر كافة المباني والعقارات التي بنيت بالمخالفة والمعيقة لإقامة المشاريع الخاصة بالبلدية سواء الجديدة منها أو التي تقرر استئناف العمل بها، فيما سبق للبلدية أن نبهت المواطنين للتعاون والتجاوب في وضع حد لهذه التجاوزات لما فيه الصالح العام للمدينة وضواحيها وكافة فروع بلدية طبرق ومحلاتها .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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