تدابير بلدية طبرق لحصر البناء العشوائي

شهد مقر البلدية في مدينة طبرق اجتماعاً لأعضاء لجنة حصر البناء العشوائي التي يترأسها عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق “عبدالكريم بوطابونة” وعضوية ممثلين عن “6” مؤسسات حكومية، التخطيط العمراني والحرس البلدي وشركة الكهرباء وشركة البريد وشركة المياه وقطاع الزراعة .

وهدف الاجتماع إلى حصر كافة المباني والعقارات التي بنيت بالمخالفة والمعيقة لإقامة المشاريع الخاصة بالبلدية سواء الجديدة منها أو التي تقرر استئناف العمل بها، فيما سبق للبلدية أن نبهت المواطنين للتعاون والتجاوب في وضع حد لهذه التجاوزات لما فيه الصالح العام للمدينة وضواحيها وكافة فروع بلدية طبرق ومحلاتها .

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