سرقة أسلاك كهرباء بطول 1400 متر في إدارتي توزيع الجفارة والمرقب

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك كهرباء بطول 1400 متر بإدارتي توزيع الجفارة والمرقب.

وسطت مجموعة خارجة عن القانون على أسلاك ضغط عالي بطول 1200 متر في إدارة توزيع الجفارة، أمس الأحد، وبالتزامن سرقت أخرى أسلاك ضغط منخفض بطول 200 متر في إدارة توزيع المرقب، حسب بيان الشركة على صحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكررت الشركة تحذيرها من أن هذه التعديات تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المساكن والمزارع، وتكبدها خسائر جسيمة، كما ترهق فرق الصيانة ببذل جهود مضاعفة.

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