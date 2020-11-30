تنظيم الملتقى الأول للأجهزة الأمنية بمنطقة أوباري

نظم مركز أوباري للدراسات والبحوث الاستراتيجية والقانونية الملتقى الأول للأجهزة الأمنية بمنطقة أوباري بمشاركة من مديرية أمن أوباري بجميع أجهزتها الأمنية وايضا بعض الأجهزة الضبطية الأخرى كجهاز الحرس البلدي وجهاز الشرطة الزراعية والقضائية والكهربائية.

الملتقى تناول عرض العديد من الورقات البحثية التي تختص بعمل أجهزة الأمن وكيف يمكن ادارة الازمات وما هي الخطط والبرامج التي يمكن من خلالها إنجاح العمل الأمني وفق الطرق الحديثة.

يشار إلى أن الملتقى خلص إلى جملة من التوصيات والنتائج التي من بينها الاعلان عن إنشاء المجلس الأعلى للأجهزة الأمنية بمديرية أمن أوباري مهمته وضع الخطط والبرامج التي تمكن من مواجهة الأزمات وتساعد في القضاء على الجريمة بجميع أنواعها ليتسنى لرجال الأمن القيام بواجباتهم على أحسن ما يرام.