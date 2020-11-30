بلدية سرت تعقد اجتماعا موسعا لحلحلة المختنقات بالمدينة

أخبار ليبيا 24

شهد مقر البلدية في سرت اجتماعاً موسعا، لبحث إجراءات حصر المقرات الإدارية التابعة للسلطة التشريعية بالمدينة واستلامها، كما تم مناقشة المختنقات التي تعاني منها البلدية.

كما ناقش الاجتماع وفقا لبيان البلدية عبر منصتها الرسمية، تأخر ملف التعويضات المالية لأصحاب المساكن المدمرة والمتضررة وشح السيولة ونقص الامداد الطبي، وانتشار وتفشى فيروس كورونا.

وبحث الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس التسييري بالبلدية سالم عامر، نقص الوقود وتأخر الحكومة الليبية في صرف الدعم المالي للبلدية.

وأكد رئيس ديوان مجلس النواب، بأنه سيتم التعاون مع بلدية سرت لتذليل المختنقات التي تواجهها، والعمل على حصر المقرات الإدارية التابعة للسلطة التشريعية واستلامها وصيانتها وفتح مكتب لمجلس النواب بسرت قريبا.

يشار إلى أن الاجتماع حذره مدير مديرية أمن سرت جمال عطالله، والكاتب العام لجامعة سرت عبدالله أمهلهل، واللجنة المكلفة من مجلس النواب برئاسة مدير إدارة البرلمان علي الشامي.

كما حضر أيضا مدير إدارة الإعلام المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، ورئيس جهاز الأمن الرئاسي بمجلس النواب، رافع غيضان.