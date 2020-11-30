بسبب الأزمات السياسية و كورونا .. الصحة العالمية: واحد من كل سبعة ليبيين يحتاجون إلى رعاية صحية

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، عن حاجة واحد من كل سبعة ليبيين يحتاج إلى رعاية صحية نفسية وعقلية نتيجة الأزمات السياسية والأمنية المتواصلة والتي عززها ظهور وباء كورونا.

وأوضحت المنظمة في آخر تحديث لها للحالة الوبائية في ليبيا في الفترة ما بين 12 و26 نوفمبر الجاري أن الإصابات بفيروس كورونا تعد الأعلى في منطقة شمال إفريقيا مع تسجيل 161 حالة وفاة لكل مليون نسمة وهي الدولة الثانية بعد تونس في المنطقة، مشيرة إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين كانت وهناك زيادة بنسبة 13% في عدد حالات الإصابة بالفيروس مقارنة بالأسبوعين اللذين غطاهما تحديث الحالة.

وأكدت المنظمة أن أعداد حالات الوفاة زادت بنسبة 16% ليصل العدد إلى 1125 حالة، لافته إلى أن حالات الصحة العقلية تزيد عن الضعف عندما يتأثر السكان بالنزاع.

وأشارت المنظمة إلى المسح الذي أجري في عام 2019 والذي أوضح أن خدمات الصحة النفسية كانت متاحة فقط في خمس مدن هي طرابلس وبنغازي وسبها وأجدابيا ومصراتة، مضيفة أنه حتى قبل بدء النزاع كانت ستة مستشفيات وعيادة واحدة وأربعة مرافق للرعاية الصحية الأولية تقدم خدمات الصحة النفسية.

وقالت المنظمة أنها ستعلن قريبا عن انطلاق مشروع مدته سنتان لتعزيز خدمات الصحة النفسية في جميع أنحاء البلاد بعد أن ثبت أنه لا يوجد سوى أخصائي صحة نفسية متخصص واحد لكل 300 ألف شخص في ليبيا .

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