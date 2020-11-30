تطعيم أكثر من 12 ألف مواطن ضد الإنفلونزا الموسمية في سرت

أعلن مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية في سرت محمد إدريس تطعيم 12 ألفا و673 مواطنا ومواطنة ضد الإنفلونزا الموسمية.

وأوضح أن حملة التطعيم نظمت خلال الفترة من 16 إلى 24 نوفمبر الجاري، واستهدفت النساء الحوامل وكبار السن ومقدمو الخدمة الصحية والأمراض المزمنة وفئات أخرى، حسب بيان نقلته البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد.

وفي سياق متصل، توجه إدريس بالشكر إلى العناصر الطبية والطبية مساعدة والإدارية المشاركة في الحملة بالرعاية الصحية الأولية والمراكز الصحية على جهودهم.

يذكر أن خبراء صحيين أوصوا بالتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية كإجراء وقائي خلال تلك الفترة، بالتزامن مع تعرض الكثير من دول العالم إلى موجة ثانية من وباء فيروس كورونا المستجد.

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