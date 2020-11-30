بنغازي البحري يستقبل شحنة جديدة من السلع والبضائع

استقبل ميناء بنغازي البحري، اليوم الاثنين، سفينة نقل الحاويات (ايجي فيوتشر) الوكيل الملاحي شركة عبر اعالي البحار للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 266 حاوية محملة ببضائع وسلع مختلفة.

وأوضح المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي، أنه تم أيضا دخول السفينة (ديب أس) الوكيل الملاحي شركة ليبيا التضامن للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 8100 طن من أكياس الأسمنت، بالإضافة إلى سفينة نقل السيارات (قراند برتقالو) الوكيل الملاحي شركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية بالميناء الرئيسي وعلى متنها عدد 1269 سيارة قادمة من السوق الأوروبية.