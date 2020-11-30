طاقم جزائري يُضيف 530 ميجاوات لشبكة كهرباء ليبيا

بعد مرور نحو شهرين من وصوله إلى ليبيا؛ أكمل طاقم خبراء الكهرباء الجزائري مهامه بنجاح؛ إذ قام الخبراء بتشغيل وحدات محطة “الخُمس” الاستعجالية الغازية بقدرة توليد بلغت 530 ميجاوات، وهي الأعلى وفقًا للتصميم؛ بعدما عجزت الشركة العامة للكهرباء في تشغيلها، طيلة السنوات الماضية، لأسباب عديدة أبرزها الأسباب الأمنية.

ودعا مراقبون الشركة العامة للكهرباء إلى البدء في مفاوضات مشابهة لإتمام أي مشروعات متأخرة لسد العجز في الشبكة العامة إذ يصل في وقت الدروة الصيفية والشتوية إلى أكثر من ألفي ميجاوات.

وتزامن ذلك مع خطاب ديوان المحاسبة لشركة الكهرباء في سبتمبر الماضي بضرورة التنسيق مع المقاولين الأجانب للعودة لمشروعاتهم واستكمال مهام عملهم محددا مهلة مدتها 20 يوم مهددًا بسحب العقود في حال عدم الاستجابة.

وتعاني الشبكة العامة من عجز متكرر، طيلة السنوات الماضية، تسبّب في طرح احمال وصل إلى أيام في بعض المناطق، فيما يرى مراقبون أن السؤال المُلحّ، الذي يفرض نفسه، يتعلق بأسباب تأخّر الشركة العامة للكهرباء في إتمام مثل هذه الصفقات للرفع من كفاءة الشبكة، مع الإشارة إلى انخفاض تكلفتها.

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