«مكافحة الأمراض»: 379 إصابة جديدة بـ«كورونا» و17 حالة وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 552 مصابا، في حين توفى 17 آخرين، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

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