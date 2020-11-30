صحف إماراتية تكشف تفاصيل مخطط إخواني شيطاني في ليبيا

أكدت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، أن تركيا وقطر، تسعيان مع قوى التطرّف، وآمري المليشيات في ليبيا إلى عرقلة اتفاق الليبيين على الخطوات الملموسة التي يقطعها الفرقاء السياسيون على طريق الحل السياسي والمصالحة الوطنية، وطي صفحة حرب السنوات العشر.

وأشارت الصحف إلى تركيا وقطر يقومان بالمزيد من المناورات التي تصب في اتجاه إفشال المساعي الداخلية والخارجية لتجاوز الأزمة الليبية، مؤكدة أنهما يقومان بمخطط إخواني شيطاني في ليبيا

من جهتها أوردت صحيفة الخليج، أن رئاسة مجلس النواب الليبي دعت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” إلى تحديد المدينة الأنسب لعقد جلسة لمجلس النواب واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة وأمن النواب، فيما قال رئيس المجلس عقيلة صالح: «إن المسارات الموازية، تحاول إفشال الحوار الليبي الذي ترعاه البعثة الأممية، منبهًا البعثة إلى هذه المحاولات»، في حين أعلن ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة عن ترحيبه بنتائج اجتماعات النواب بمدينة طنجة المغربية، والاتفاق على عقد جلسة للمجلس بمدينة غدامس، والبدء في اتخاذ خطوات نحو إنهاء الانقسام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24