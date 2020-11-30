طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها زليتن ومصراتة

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأحد، منها 136 حالة في طرابلس.

وجاءت زليتن ثانيا بـ 44 حالة، ثم مصراتة بـ 40 حالة، و27 حالة في الخمس، و26 حالة في الزاوية المركز، و14 حالة في زوارة، و13 حالة في غريان، و12 حالة في الماية، و10حالات في بني وليد، و9 حالات في الحرابة، 8 حالات في كل من سبها وجنزور، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين.

إضافة إلى 6 حالات في الزنتان، و4 حالات في جادو، و3 حالات في كل من رقدالين وبنت بية وأجدابيا وسوق الخميس امسيحل، وحالتين في الشاطئ، وحالة واحدة في كل من تازربو والعجيلات وقصر بن غشير ومرزق وسواني بن آدم وقصر الأخيار ومسلاتة.

وتماثل للشفاء 552 مصابا بينهم 345 حالة في طرابلس، و24 حالة في ترهونة، وحالة في أجدابيا، و5 حالات في خليج السدرة، و58 حالة في مصراتة، و3 حالات في سبها، و8 حالات في قصر الأخيار، و17 حالة في الزنتان، و10 حالات في زوارة، و20 حالة في الزاوية المركز، و61 حالة في زليتن.

بينما توفى 17 آخرين، منهم 6 حالات في طرابلس، وحالة واحدة في كل من الخمس وقصر الأخيار وسرت، وحالتان في كل من أجدابيا ومصراتة وزلطن وزوارة.

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