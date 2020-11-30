العباني: على البرلمان البروز للسطح في ظل محاولة هيمنة الإخوان بدعم من البعثة الأممية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن دعوة صالح خطوة في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أن مجلس النواب هو السلطة الشرعية المنتخبة من كل الليبيين.

العباني أضاف في تصريح لصحيفة ” العين الإخبارية” أنه : “يجب أن يبرز البرلمان على السطح في هذه الأيام العصيبة، والتي يحاول فيها تنظيم الإخوان الانقضاض والهيمنة على كل كبيرة وصغيرة، بدعم من بعثة الأمم المتحدة”.

وأكد أن اجتماع المجلس المرتقب سيفتح آفاقًا وطرقًا مسدودة، وسيساهم في إنهاء المرحلة الانتقالية، والتسريع بإعداد قاعدة دستورية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

كما أوضح العباني أن عقد مجلس النواب جلسة بنصاب مكتمل ستقلب الطاولة على أجندة الإخوان وبعثة الدعم الأممية، كما ستضع حدًا لما تقوم به المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز من خلال لجنة الـ75 الممثلة لما وصفه بـ”النفايات الفاسدة ولصوص المال العام”.

وحول اجتماع طنجة، اعتبر العباني أن اللقاء كان بمبادرة بعض النواب لإعادة تفعيل السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من كل الليبيين، لوضع حد لاختيار ستيفاني وجوه مرفوضة من قبل كل الليبيين، لتمرير أجندة تمكن الإخوان من إدارة الشأن العام في ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية