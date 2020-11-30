المبشر: ليبيا أمام فرصة تاريخية لن تتكرر

بوابة إفريقيا الإخبارية- همسة يونس (خاص) |

30 November, 2020

دعا رئيس مجلس أعيان ليبيا محمد المبشر، صناع القرار والمتحاورين في تونس أو غدامس أو سرت أن يتحملوا مسؤوليتهم لحل الأزمة الليبية.

وأوضح المبشر في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن جميع الفئات الليبية تجتمع على صوت واحد الآن وهو دعوة صناع القرار والمتحاورين في تونس أو غدامس أو سرت أن لا يفوتوا هذه الفرصة التاريخية التي ساقها القدر لهم بأن جعل أمر الاستقرار والسلام والبناء بأيديهم، لافتا إلى أن عليهم أن يتحملوا المسؤولية التاريخية في إخراج البلاد مما فيه بالتنازل وتقديم المصلحة العامة عن الخاصة، وإدراك أن هذه الفرصة ربما لن تتكرر لهم مرة ثانية.

وقال المبشر، :”لن ينسى الشعب الليبي من وقف معه في هذا السنوات من الدول الشقيقة والصديقة وساهم في دعم السلام والاستقرار… نعم الشعب الليبي متسامح لكن لا ينسى أبدا واسألوا إيطاليا”، بحسب تعبيره.