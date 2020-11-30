مناطق شمال البلاد تشهد أمطارا متفرقة مصحوبة برياح نشطة

أخبار ليبيا 24

يشهد الطقس، اليوم الاثنين، سقوط أمطار متفرقة مصحوبة برياح نشطة هذا اليوم على اغلب مناطق الشمال ومن المتوقع ان تكون الأمطار جيدة خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر.

وبحسب مركز الوطني للأرصاد الجوية، تشهد مناطق رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة سماء قليلة السحب وتتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة هذا اليوم خاصة على المناطق الساحلية وتكون متغيرة الاتجاه يوم الغد خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (15-22) م.

أما في مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومراده تكون فرصة سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر، وتكون أمطار جيدة تصحبها خلايا من السحب الرعدية مع تساقط حبات البرد هذا اليوم على مناطق الجبل الأخضر، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة هذا اليوم على بعض المناطق تصل سرعتها إلى (50 كم / ساعة) مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق وتقل سرعتها يوم الغد، وتكون درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (19 -22) م ولا تتجاوز (15) م على الجبل الأخضر.

بينما يشهد الطقس في الجفرة وسبها-غات وغدامس والحماده سماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى أخر، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح هذا اليوم ما بين (20 -23) م.

أما الكفرة والسرير وتازربو تكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة كما تتراوح درجات الحرارة القصوى: ما بين (22 -25) م.