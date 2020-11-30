«مكافحة الأمراض»: 379 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 552 حالة ووفاة 17 شخصا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأحد 29 نوفمبر 2020 م وفقا للبيان رقم (263).

واستلم المركز عدد (3565) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1222) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1080) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (156) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراته عدد (276) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (89) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (69) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (281) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (86) عينة، مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (10) عينات، المختبر الطبي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (28) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (92) عينة، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (6) عينات، مختبر مستشفى بن جواد العام عدد (13) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (130) عينة “.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (3186) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (379) عينة موجبة لفيروس كورونا (257 جديدة + 122 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 101 حالة جديدة

عدد 35 حالة مخالطة

2.زليتن

عدد 31 حالة جديدة

عدد 14 حالة مخالطة

3.الخمس

عدد 24 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

4.سوق الخميس امسيحل

عدد 1 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

5.العجيلات

عدد 1 حالة جديدة

6.الحرابة

عدد 9 حالة جديدة

7.تازربو

عدد 1 حالة جديدة

8.اجدابيا

عدد 3 حالة جديدة

9.رقدالين

عدد 3 حالة جديدة

10.قصر بن غشير

عدد 1 حالة جديدة

11.جنزور

عدد 3 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

12.مصراته

عدد 40 حالة مخالطة

13.سبها

عدد 8 حالة جديدة

14.الشاطئ

عدد 2 حالة جديدة

15.بنت بية

عدد 3 حالة جديدة

16.مرزق

عدد 1 حالة جديدة

17.السواني بن ادم

عدد 1 حالة جديدة

18.جادو

عدد 2 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

19.غريان

عدد 13 حالة جديدة

20.بني وليد

عدد 10 حالة جديدة

21.قصر الاخيار

عدد 1 حالة جديدة

22.مسلاته

عدد 1 حالة جديدة

23.زواره

عدد 14 حالة مخالطة

24.الزنتان

عدد 6 حالة مخالطة

25.الماية

عدد 12 حالة جديدة

26.الزاوية المركز

عدد 25 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

تفاصيــــل الـــــ ( 552 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 345 حالة في طرابلس

2.عدد 24 حالة في ترهونة

3.عدد 1 حالة في اجدابيا

4.عدد 5 حالات في خليج السدرة

5.عدد 58 حالة في مصراته

6.عدد 3 حالات في سبها

7.عدد 8 حالات في قصر الأخيار

8.عدد 17 حالة في الزنتان

9.عدد 10 حالات في زواره

10.عدد 20 حالة في الزاوية المركز

11.عدد 61 حالة في زليتن

تفاصيــــــل الــــ ( 17 ) حالة الوفاة

1.عدد 6 حالات في طرابلس

2.عدد 1 حالة في الخمس

3.عدد 2 حالة في اجدابيا

4.عدد 2 حالة في مصراته

5.عدد 1 حالة في قصر الأخيار

6.عدد 2 حالة في زلطن

7.عدد 1 حالة في سرت

8.عدد 2 حالة في زواره

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 82809

2.الحالات النشطة : 27808

3.المتعافين : 53818

4.الوفيات : 1183