أعلنت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» تشغيل معمل تصريف المياه في حقل مسلة النفطي.

وبدأ تشغيل المعمل يوم الجمعة الماضي، بعد ثلاثة أيام من إجراء تجارب تشغيل أولية، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

وأشار البيان إلى أن تشغيل معمل تصريف المياه سيكون له أثرا إيجابيا فى الحد من التلوث البيئي.

يذكر أنه الإنتاج من حقل مسلة النفطي استئنف في 25 سبتمبر الماضي، بعدما ظل متوقفا منذ إغلاقات المنشآت النفطية في 19 يناير من العام الجاري.

وكشفت الشركة، في حينها، أن العاملين بالحقل تمكنوا من إعادة تشغيله في زمن قياسي لم يتجاوز ست ساعات.

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