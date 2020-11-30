بلدية أوباري تستلم غاز الطهي من شركة البريقة

استلمت بلدية أوباري، من شركة البريقة لتسويق النفط، شحنة من اسطوانات غاز الطهى تقدر بألف اسطوانة حسب ما أدلى به عضو المجلس البلدي أوباري علي السلهاب.

يذكر أن هذه الشحنة سيتم توزيعها عن طريق الجمعيات الاستهلاكية ومن خلال قوائم التسجيل للمواطنين الذين حجزوا في هذه الاسطوانات كلا حسب الجمعية الاستهلاكية التابع لها.

ويشار أن هذه الاسطوانات تم الحجز فيها من قبل المعنيين خلال العام 2016.

بلدية أوباري أفادت أن هذه الشحنة سيتم تسليمها اليوم الى مسئولي الجمعيات الاستهلاكية بالبلدية للبدء في توزيعها على المواطنين حسب قوائم التسجيل لكل جمعية.