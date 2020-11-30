“مُسيّرات” أردوغان أحبطت طموحات روسيا في ليبيا

تقرير 218

في الوقت الذي يشنّ فيه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حملة عسكرية موسعة من أجل النفوذ من شمال أفريقيا إلى القوقاز؛ اعتمدت قواته على سلاح قوي لكسب ميزة في ساحة المعركة مع حشد الدعم المحلي للتدخلات الأجنبية؛ تمثّل في الطائرات بدون طيار المسلحة، تركية الصنع.

وقد لعبت الطائرات بدون طيار ، بحسب واشنطن بوست”، دورًا مركزيًا في الأشهر الأخيرة في تحويل الصراع في ليبيا لصالح حكومة الوفاق، وفي الداخل التركي أصبحت الطائرات بدون طيار، رمزًا للابتكار التكنولوجي التركي والاكتفاء الذاتي؛ ممّا أدى إلى تعزيز الثقة الوطنية وسط الانكماش الاقتصادي الحادّ والاحتكاكات مع بعض دول “الناتو” الأخرى.

وقال السفير الأمريكي السابق في تركيا، جيمس جيفري، والذي عمل حتى وقت قريب كممثل خاص لإدارة دونالد ترامب لسوريا: غزوات تركيا الخارجية “أحبطت” الطموحات العسكرية الروسية في أماكن مثل سوريا وليبيا ، وفي الوقت نفسه، فإن “أردوجان” وعبر طائراته المحلية بات يبث الذعر لدى معظم الخصوم في الشرق الأوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية