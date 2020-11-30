«هاشم»: مسئولون مغاربة اجتمعوا سراً ببعض «النواب» في «طنجة»

قال عضو مجلس النواب، فرج هاشم، إن مسئولين بدولة المغرب اجتمعوا ببعض النواب على هامش الجلسة الختامية في طنجة دون علمنا، وقد علمنا بالاجتماع بعد يوم من انعقاده، وفق قوله.

أضاف “هاشم” في تصريحات صحفية، رصدتها “الساعة 24” اليوم الإثنين: “كان اختيار النواب الذين حضروا الاجتماع انتقائيا، وبعضهم أعضاء بملتقى الحوار السياسي” على حد قوله.

وأعرب النائب في البرلمان الليبي، عن استغرابه من عدم إعلامهم من قبل المسئولين المغاربة، بهذا الاجتماع، وقال: “ثمَّة مخاوف وحالة استياء لدى النواب، ونأمل من المسؤولين والنواب إحاطتنا بما دار في اجتماعهم الذي حدث دون تخويل” على حد قوله.