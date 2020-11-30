الأرصاد: أمطار متفرقة مصحوبة برياح على أغلب مناطق الشمال

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، سقوط أمطار متفرقة مصحوبة برياح نشطة على أغلب مناطق الشمال ومن المتوقع أن تكون الأمطار متوسطة خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر.

وأوضح المركز في نشرته الجوية، أن مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة و الجبل الأخضر ستكون السماء قليلة السحب بها و تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة و متفرقة علي بعض المناطق والرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة هذا اليوم خاصة على المناطق الساحلية وتكون متغيرة الاتجاه يوم الغد خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (15- 22) مْ

أما على مناطق الخليج سرت وبن جواد وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو والجغبوب ستكون هناك فرصة لسقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر، متوقع أن تكون أمطار متوسطة تصحبها خلايا من السحب الرعدية مع تساقط حبات البرد هذا اليوم علي مناطق الجبل الأخضر والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة هذا اليوم على بعض المناطق تصل سرعتها إلى ( 50 كم / ساعة ) مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق وتقل سرعتها يوم الغد ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (19 – 22 ) مْ ولا تتجاوز (15) مْ على الجبل الأخضر.

وأشار المركز إلى أن مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماده ستكون السماء قليلة السحب بها و تتكاثر من حين إلى أخر والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح هذا اليوم ما بين (20 23) مْ

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (22 25) مْ

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