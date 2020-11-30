متعهدة بتأمينها.. قوة حماية طرابلس تدعو مجلس النواب لعقد جلسته بالعاصمة

أخبار ليبيا 24

دعت قوة حماية طرابلس كافة أعضاء مجلس النواب إلى الاجتماع في العاصمة طرابلس، متعهدة بتوفير الحماية والتأمين الكاملين للجلسة.

وأكدت القوة في بيان لها ليل الأحد، تعهدها التام لضمان سلامة الأعضاء وضمان سلامة الجلسات من أي تدخلات خارجية.

ورحبت القوة باجتماع أعضاء مجلس النواب الليبي في مدينة طنجة بالمملكة المغربية وعودة انعقاد جلسات البرلمان من جديد، مثمنةً هذه الخطوة التي وصفتها بــ “البناءة تجاه تحقيق الحلم المنشود ببناء الدولة وعودة الاستقرار”.

وأشادت القوة، ما وصفته بـ “التنازلات التي قدمها أعضاء البرلمان بغية إخراج بلادنا من النفق المظلم الذي أجبرتنا دول محور الشر لدخوله برعاية الأمم المتحدة” حسب البيان.

واختتم القوة بيان مشددة على المواقف والثوابت تجاه الوطن والمواطن والتأكيد بأن لا حل لاستقرار ليبيا في ظل كل التدخلات الدولية وأن الحل يكمن فقط بأيدي الشعب ونوابه وبالحوار “الليبي الليبي” داخل الأراضي الليبية، بعيدًا عن كل المحاولات لإطالة أمد المرحلة الانتقالية وما أسمته بــ “إعادة تدوير نفايات المشهد السياسي” وفق البيان.

يشار إلى أن مجلس النواب كان قد دعا، الأحد، إلى انعقاد جلسة خاصة، مطالبا اللجنة العسكرية 5+5 الخاصة بالمسار الأمني والعسكري برعاية البعثة الأممية بتحديد المدينة الليبية الأنسب لعقد جلسة البرلمان.