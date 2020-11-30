الكهرباء تستنكر تواصل التعديات على مكونات شبكتها

أعربت الشركة العامة للكهرباء، عن استنكارها لتواصل أعمال السرقة والنهب والاعتداءات على مكونات الشبكة الكهربائية ما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي.

وقالت الشركة، إن مجموعة خارجة عن القانون قامت بسرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1200 متر بإدارة توزيع الجفارة، وكذلك سرقة أسلاك ضغط منخفض مسافة 200 متر بإدارة توزيع المرقب.

ونوهت الشركة، إلى أن مثل هذه التعديات تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي على العديد من المساكن والمزارع وتكبد الشركة خسائر جسيمة وترهق فرق الصيانة ببذل جهود مضاعفة.