ارتفاع كبير في أسعار العملات الدولية مقابل الدينار بالسوق الموازية

شعد أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا ارتفاعا كبيرا أمام الدينار في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الإثنين.

وقفز سعر الدولار 36 قرشا إلى 7.07 دينار، مقابل 6.71 دينار أمس الأحد.

كما ارتفع سعر اليورو 43 قرشا إلى 8.38 دينار، مقابل 7.95 دينار أمس، وزاد الجنيه الاسترليني 40 قرشا إلى 9.30 دينار، مقابل 8.90 دينار أمس، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

وفي الوقت ذاته، صعدت الليرة التركية إلى 0.91 دينار، مقابل 0.86 دينار أمس، والدينار التونسي إلى 2.57 دينار، مقابل 2.45 دينار أمس.

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