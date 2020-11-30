البعثة الأوروبية تحتفي بـ 3 شابات ليبيا اخترعن تطبيقا يساعد الأطفال على التعلم في ظل «كورونا»

احتفت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بثلاثة شابات ليبيات تمكن من تصميم تطبيق تعليمي مبتكر يحمل اسم «باندا»، لمساعدة الأطفال على التعلم عن بعد، والتغلب على الصعوبات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتمكنت الفتيات الثلاث من اختراع هذا التطبيق، ضمن مبادرة يمولها الاتحاد الأوروبي لسد الفجوة التواصليّة بين مدارس بنغازي والأولياء، حسب بيان البعثة على موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين.

وتقول إحداهن، تفاحة أمين، إنه مع غلق المدارس منذ مارس الماضي، وقلة استخدام التكنولوجيا في قطاع التعليم الليبي، قررت مع رفيقتيها عزيزة الحاسي وأمينة كشرود، وجميعهن من بنغازي، تكييف شركتهن الناشئة «أفنان» مع الوضع الجديد ، من خلال تحويل تركيزهن نحو التعليم عبر الإنترنت.

مشروع الفتيات

وحصلت الفتيات على منحة خاصة لبدء مشروعهن في العام 2017، حيث أردن تطوير المنتجات التي توفر الحلول التقنية لقطاع التعليم، وتساعد على تحسين مستوى التعليم من خلال التكنولوجيا في، فتشير عزيزة إلى إطلاقهن التطبيق الأولي على الإنترنت «School Connect» الذي تم تطويره في يناير 2018، ويهدف إلى ربط المعلمين وأولياء الأمور بالمتابعة على تعليم الطلاب، من خلال التركيز بشكل خاص على الجوانب السلوكية والأكاديمية الرئيسية لحياة أطفالهم المدرسية.

وفي الفصل الأول من العام الدراسي 2019 – 2020، تمكن الفريق من إطلاق تطبيق آخر مقابل رسم سنوي رمزي قدره 50 دينارا لكل طفل، وقبل الجائحة سجل فيه ستة آلاف طالب من 30 مدرسة في بنغازي ، وعندما بدأ الوباء ، أطلقوا نسخة جديدة تحت اسم «Panda 2.0» أو «Panda E-Learning» لتقديم خدمة التعليم عبر الإنترنت للطلاب المقيمين في المنزل، من خلال توفير محتوى منهج مجاني ، ومتاح للتنزيل على أي جهاز.

وأوضحت الفتيات إن التطبيق متاح لكل مدرسة في ليبيا، بدون استثناء، مشيرين إلى أنهم سعوا للحصول على دعم السلطات لمواصلة العمل في التطبيق طوال الوباء، معقبين «ما زلنا نسعى إلى تحقيق هدفنا المتمثل في الوصول إلى 60 مدرسة بحلول نهاية هذا العام».

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