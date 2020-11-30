جولة مباحثات جديدة بين “النواب والأعلى للدولة” في المغرب

تنطلق، اليوم الاثنين، جولة جديدة من المباحثات بين أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بمدينة “طنجة” المغربية، ضمن ما يُعرف باجتماعات “13+13”.

وبحسب ما نقلته جريدة “هسبريس” الإلكترونية عن مصادر، لم تُسمها؛ فإن الاجتماع سيتطرق إلى “ملتقى الحوار السياسي في تونس وتوحيد الرؤى بشأن المسار السياسي والدستوري”.

وتأتي هذه الجولة الجديدة من المشاورات بعد اجتماعات لجنة “13+13″، التي عقدت بمدينة بوزنيقة المغربية في الرابع والخامس من نوفمبر، والذي أكد فيها المجتمعون على ضرورة توحيد مؤسسات الدولة وتحمل مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة مسؤولية المحافظة على المسار الديمقراطي.

وأضافت الجريدة أن اللقاء سيُعقد في ذات الفندق الذي احتضن مشاورات أعضاء مجلس النواب خلال الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية