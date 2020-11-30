«لينو»: نحاول اختيار رئيس لـ«مجلس النواب» بعيداً عن تسميات الشرق والغرب

قال النائب الثاني لـ”مجلس النواب الموازي بطرابلس” محمد لينو، إن: “أعضاء النواب مستمرون في عقد جلساتهم التشاورية بالتزامن مع لقاءات لجنتي الحوار من مجلس الدولة ومجلس النواب التي ستبدأ هذا اليوم في مدينة طنجة المغربية، و جلسة النواب ستلتئم في غدامس الأربعاء المقبل، وأماكن انعقاد جلساتنا اللاحقة سيحدّدها النواب” وفق قوله.

“لينو” أضاف في تصريحات صحفية – رصدتها “الساعة 24” – أن: “تصريحات عقيلة صالح حول تحديد مدينة لعقد الجلسات الهدف منها خلط الأوراق فقط، وأعضاء مجلس النواب يحاولون اختيار رئاسة جديدة لمجلس النواب الليبي بعيدا عن تسميات الشرق والغرب” على حد زعمه.

وأردف “لينو” قائلاً: “مجلس النواب عجز عن عقد جلسة لأكثر من سنتين، وبحسب قانون رقم 4 لسنة 2014، المادة 137 للإعلان الدستوري الفقرة رقم 2، يحق لأعضاء مجلس النواب تغيير رئاسة مجلسهم في حال عجزت الرئاسة السابقة عن عقد جلسة مكتملة النصاب” على حد قوله.