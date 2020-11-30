بعد حجز 2.7 مليون جرعة.. ليبيا تستعدّ لاستقبال لقاح “كورونا”

ناقشت اللجنة الاستشارية العليا للتطعيمات، برئاسة الدكتور سليمان أبو سريويل، استلام وتخزين وتوزيع لقاح فيروس “كورونا” مع منظمة “اليونيسيف”؛ كإجراء في إطار الاستعداد لاستقبال لقاح فيروس “كورونا”، مطلع العام القادم.

جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عُقد، أمس الأحد، بحضور أعضاء اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة “كورونا” وخبراء منظمة “اليونيسيف” وعلم الوبائيات.

يُشار إلى أن ليبيا قد حجزت 2.724.200 جرعة لصالح الفئات الأكثر تعرضًا للخطر، بمعدل جرعتين لكل شخص.

وتطرق المجتمعون، في نقاشاتهم، إلى آليات استقبال وتخزين وتوزيع لقاح فيروس “كورونا”؛ حيث تم تشكيل لجان التدريب ولجان متابعة حلقة السلسلة الباردة ولجان السلامة و المتابعة.

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