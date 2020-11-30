الكشف عن تسلم البعثة الأممية 4 مقترحات حول آليات اختيار المناصب في السلطة التنفيذية الجديدة

انتهت، الأحد، مهلة تقديم المقترحات حول آلية اختيار المناصب في ليبيا والتي منحتها البعثة الأممية للمشاركين

وكشف أحد المشاركين بالحوار السياسي أن البعثة الأممية تسلمت 4 مقترحات من المشاركين بالحوار السياسي حول آليات الترشيح والاختيار للمناصب في السلطة التنفيذية الجديدة

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن المقترحات الأربعة وصلت للبعثة بانتهاء المهلة الممنوحة لذلك، مساء الأحد، مرجحا أن تقوم البعثة الأممية بإرسال المقترحات للتصويت عليها الأسبوع المقبل، واختيار أحدها قبل انعقاد جلسة الحوار منتصف ديسمبر المقبل

وأوضح المصدر أن الاقتراح الأول يدور حول اختيار فرد من كل منطقة ثم التصويت عليهم داخل قاعة الحوار والحاصل على أعلى الأصوات يحصل على منصب رئيس المجلس الرئاسي والتالي له في الأصوات نائبا

أما المقترح الثاني، فهو جلب المرشحين للمنصب الرئاسي ورئيس الوزراء إلى القاعة والتصويت المباشر على كل منصب بشكل منفصل، بينما المقترح الثالث هو تقديم كل منطقة من المناطق الثلاث لأكثر من مرشح في كل منصب ثم يتم التصويت عليها مع تقييم البعثة

وأخيرا المقترح الرابع عبر قوائم باختيارات مختلفة من كل منطقة على المناصب ويتم التصويت على أفضل قائمة لاعتمادها

وفشل أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي في التوصل لتوافق حول آلية اختيار المجلس الرئاسي والحكومة الانتقالية من خلال التواصل الرقمي الأربعاء الماضي

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