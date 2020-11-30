نتائج الاجتماع الدوري للغرفة الأمنية بنغازي الكبرى

عقدت الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى، أمس الأحد، اجتماعها الدوري بمقر رئاسة الأركان العامة بالرجمة برئاسة عبدالرازق الناظوري رئيس الأركان العامة ورئيس الغرفة الأمنية لمنطقة بنغازي الكبرى.

وتناول الاجتماع العديد من القضايا الامنية التي تؤرق المواطن بمدينة بنغازي وخلص الاجتماع إلى العديد من القرارات الهامة التي من شأنها الرفع من المستوى الامني وبث الطمأنينة في قلوب المواطنين وكانت أهم هذه القرارات:

* تأجيل موضوع حصر سلاح المواطنين إلى ما بعد مرحلة ضبط المطلوبين جنائياً.

* التأكيد على أن دور الغرفة الامنية والقوات المسلحة يكمن في مساندة الاجهزة الامنية للقيام بواجباتها على أكمل وجه.

* تكليف الاجهزة الرقابية في المؤسسة العسكرية والأمنية لمتابعة عمل الدوريات أثناء القيام بأعمالها ومعاقبة كل من تثبت ادانته في الاخلال بالضبط والربط وفي سوء التعامل مع الجمهور.

* التأكيد على تواجد الدوريات في كل مناطق مدينة بنغازي بحيث لا يقتصر وجود الدوريات في الشوارع الرئيسية ووسط المدينة فقط.

* التأكيد على كل رؤساء الاجهزة الامنية والوحدات العسكرية العمل على جمع كل المركبات التابعة لهم والاشراف على إزالة التعتيم على نوافذ السيارات العسكرية والشرطية.

* تحريك الدعوة الجنائية واصدار أوامر ضبط واحضار في حق كل من يقوم بتهديد المواطنين أو الاساءة إليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.