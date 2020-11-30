بوغدانوف يبحث مع السفير السعودي في موسكو تطورات الوضع في ليبيا

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع سفير السعودية في موسكو عبد الرحمن الأحمد تطورات الوضع في ليبيا.

جاء ذلك في اجتماع بناء على طلب الأحمد، حيث تناول أيضا العلاقات الروسية السعودية، حسب بيان الخارجية الروسية، الذي نقلته وكالة الأنباء «سبوتنيك»، اليوم الإثنين.

وأضافت الخارجية الروسية أن الاجتماع تطرق إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على مشاكل حل النزاعات العسكرية والسياسية، وخصوصا في اليمن.

وفي 25 نوفمبر الجاري، زار رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، روسيا حيث أكد في بيان أن موسكو «ستلعب ورًا مهمًّا ومحوريًّا في إعادة إعمار ليبيا بعد الصرع»، مشيدًا بالدعم الذي تقدمه لمحاربة الإرهاب ومواصلة الحوار ومبادرات السلام في ليبيا.

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