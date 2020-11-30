وحدة دعم المرأة تنظم ورشة حول المخاطر الانتخابية

نظمت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2020، ورشة عمل بعنوان “المخاطر الانتخابية وآثارها على مشاركة المرأة في الانتخابات”، وتستهدف ممثلات عن منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة، وذلك بمقر الإدارة العامة للمفوضية.

وافتتح برنامج الورشة مسؤولة وحدة دعم المرأة إيناس الطويني، بكلمة رحبت فيها بالمشاركات مشيرة إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار التوعية بأهمية مناهضة العنف ضد المرأة، وخاصة العنف المتعلق بالمشاركة في الانتخابات، وكيفية التصدي له وفق القوانين والتشريعات الدولية والمحلية.

وتضمن برنامج الورشة جملة من المحاور من بينها تعريف العنف ضد المرأة والمخاطر الانتخابية وأشكالها وتجارب دولية لمشاركة المرأة في العملية الديمقراطية إضافة إلى عرض مقتطفات من القوانين الداعمة لمجابهة العنف ضد المرأة.

الجدير بالذكر، أن هذه الورشة هي الثانية من نوعها خلال هذه الشهر حيث نظمت الوحدة الورشة الأولى في 25 نوفمبر الجاري، واستهدفت موظفات الإدارة العامة بالمفوضية، وسوف تعقد ورش عمل مماثلة بإشراف الوحدات المناظرة لها في مكتبي الإدارة الانتخابية بكل من بنغازي وسبها.