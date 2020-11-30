معيتق يبحث مع عمداء بلديات الجنوب المشاكل التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين

ليبيا – عقد عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق أمس الأحد اجتماعًا عبر تطبيق الزوم مع عمداء بلديات كل من: “سبها، بنت بيه، براك الشاطئ، أوباري، الشويرف، البوانيس، الغريفة، وادي عتبة، الشرقية“.

الاجتماع استعرض بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المجالات.

ومن جهتهم، طالب عمداء البلديات بضرورة تفعيل قرار إنشاء مكتب مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية واستكمال محطة أوباري الغازية، ودعم مشروع خط أوباري والفجيج ومحطة سبها الشمالية، وتحديد احتياجات منطقة فزان من الميزانية المخصصة لتنمية وتطوير الجنوب، وإعادة تبويبها والاستفادة منها؛ لتنفيذ مشاريع الطرق التي تربط مناطق الجنوب، وتجهيز المطارات الواقعة في بلديات فزان والعمل على استئناف رحلات الطيران الداخلية والخارجية.

كما دعوا إلى تخصيص ميزانيات طوارئ للبلديات لمعالجة المختنقات من ميزانية الطوارئ.

وبدوره، أكد معيتيق ضرورة العمل على تذليل الصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات لبلديات الجنوب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية