على خلفية الصراع بين صنع الله والكبير .. ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة في البلاد وسط سخط من المواطنين

ارتفعت أسعار الخضروات في الأسواق، اليوم الإثنين، وعبر المواطنين عن سخطهم من ارتفاع الخضروات مثل الطماطم والفلفل والبطاطا وعدد من الخضروات الأخرى .

وارجع المواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي هذا الارتفاع إلى تصريحات رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله الذي صرح أمس أن السياسات النقدية لمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير فاشلة، وأن هناك سرقة وتلاعب بأموال الشعب، وأن الكبير أهدر عائدات النفط بمساهمات فاشلة وصرفها دون عدالة على مناطق معينة لبناء مراكز قوى.

وأوضح صنع الله أنه قد تم الاحتفاظ بأموال مبيعات النفط في الحسابات السيادية للمؤسسة الوطنية للنفط بالمصرف الليبي الخارجي داخل ليبيا، منوها إلى أن ليبيا تمر بمأزق خطير جدا بسبب السياسات الفاشلة لمحافظ المصرف المركزي.

وقد أكد أحد تجار العملة اليوم الإثنين ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازي حيث وصل إلى 7.07 دينار بينما كان سعر الدولار بالأمس حوالي 6.80.

وأفاد التاجر، أن هذا الارتفاع لم تشهده ليبيا منذ أكثر من عام، لافتا إلى أن اليورو قد بلغ صباح اليوم 8.38 دينار بينما بالأمس كان سعر اليورو 8.07.

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