على خلفية الصراع بين صنع الله والكبير .. ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة في البلاد وسط سخط من المواطنين

ارتفعت أسعار الخضروات في الأسواق، اليوم الإثنين، وعبر المواطنين عن سخطهم من ارتفاع الخضروات مثل الطماطم والفلفل والبطاطا وعدد من الخضروات الأخرى .
وارجع المواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي هذا الارتفاع إلى تصريحات رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله الذي صرح أمس أن السياسات النقدية لمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير فاشلة، وأن هناك سرقة وتلاعب بأموال الشعب، وأن الكبير أهدر عائدات النفط بمساهمات فاشلة وصرفها دون عدالة على مناطق معينة لبناء مراكز قوى.
وأوضح صنع الله أنه قد تم الاحتفاظ بأموال مبيعات النفط في الحسابات السيادية للمؤسسة الوطنية للنفط بالمصرف الليبي الخارجي داخل ليبيا، منوها إلى أن ليبيا تمر بمأزق خطير جدا بسبب السياسات الفاشلة لمحافظ المصرف المركزي.
وقد أكد أحد تجار العملة اليوم الإثنين ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازي حيث وصل إلى 7.07 دينار بينما كان سعر الدولار بالأمس حوالي 6.80.
وأفاد التاجر، أن هذا الارتفاع لم تشهده ليبيا منذ أكثر من عام، لافتا إلى أن اليورو قد بلغ صباح اليوم 8.38 دينار بينما بالأمس كان سعر اليورو 8.07.
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